Öğretmenler Günü vesilesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği etikliğe Eskişehir’den katılan İngilizce öğretmenliği yapan Dr. Sadife Demiral, öğretmeler için hazırlanan hatıra ormanına kent adında fidan dikti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara’da Öğretmenler Günü hasebiyle düzenlediği etkinliğe, kentte yapılan puanlama sonucunda Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapan Dr. Sadife Demiral, katılmaya hak kazandı. Yurt genelinden gelen öğretmenlerle başkatte bir araya gelen Demiral, ilk gün öğretmenler için düzenlenen hatıra ormanına Eskişehir adına fidan dikip, şehit öğretmenler adına anıt ziyaretine katıldı. Pazar günü Anıtkabir’i ziyaret eden öğretmenler, akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Gün içerisindeki diğer etkinlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği akşam yemeğine diğer öğretmenlerle katılan Sadife Demiral, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den çiçek alıp fotoğraf çekindi.