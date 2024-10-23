Hayatını kaybeden eski AK Parti Bursa Milletvekili adayı Sadettin Cangül, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2011 ve 2018 yıllarında AK Parti Bursa Milletvekili adayı olan Sadettin Cangül 71 yaşında hayatını kaybetti. Sadettin Cangül için Ulu Cami’de ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Cangül’ün yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sadettin Cangül, Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedildi.