Sarıgöl 14. Sultaniye Üzüm ve Kültür Festivali’nde Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (SADER) açtığı ’Etnografya Sergisi’ festivale damgasını vurdu.

Sarıgöl 14. Sultaniye Üzüm ve Kültür Festivali’nde Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (SADER) açtığı ’Etnografya Sergisi’ festivale damgasını vurdu.

Konak Mahallesi Terzi Ali Sokak’ta açılan sergiyi gezen vatandaşlar, bir asır öncesi kullanılan ev eşyaları, tarım araç ve gereçlerini merakla inceleyerek, detaylı bilgiler aldı. Adeta geçmişe yolculuk eden ziyaretçiler, sergiye hayran kaldı. SADER Başkanı Salih Yapıcı, "Etnografya sergimizi bu yıl da açtık. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Evlerde dedelerinizden, ninelerinizden kalan eşyaları, evlerde kullanılmayan köşe bucakta kalanları bize ulaştırın. Dernek olarak biz sahip çıkarak bu değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyalım. Şu an elinizde 10 bin parça eskiden kullanılan malzemelerimiz var. SADER’in tek bir hedefi var o da ilçede bir kent müzesi kurmaktır. SADER’in Etnografya Sergisi antikacı dükkanı değil, o eşyalarla insanların yaşanmışlıkları var" dedi.