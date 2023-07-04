Aydın’ın Kuşadası bölgesinde yetişen, endemik bir tür olması ve yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan, Aydın Gaşağı olarak da bilinen Tülüşah’ın hikayesi düzenlenen resim sergisi ile anlatıldı.

İlk kez 1978 yılında Kuşadası’nda bulunup 1979 yılında Huber-Morath tarafından dünyaya "yeni tür" olarak tanıtılan tülüşah, o tarihten günümüze doğal güzelliğinin yanı sıra tıbbi çalışmalara da kaynak oluyor. Yaklaşık yüksekliği 2,5 metreyi bulan ve mükemmel formu nedeniyle izleyenlerin dakikalarca bakabileceği Aydın Gaşağı, yok olma tehlikesi sebebiyle koruma altına alınırken, tıbbi araştırmacıların dahi özel izinle dokunabildiği endemik bitkinin önemine dikkat çekmek amacıyla “Gökyüzüne En Yakın Bitkiler ve Tüllüşah’ın Hikayesi” temalı sergi düzenlendi.

Endemik tülüşahların Haziran ayında çiçeklenerek görsel bir şölene dönüşmesi ise dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından da önemli bir yer tutarken, Prof. Dr. Mesut Kırmacı ve Doç. Dr. Metin Armağan’ın doğada çektiği fotoğraflardan oluşan sergide Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen araştırmalar ve doğa gezilerinden elde edilen fotoğraflar, hikayeleri ile anlatılıyor. Yaklaşık 12 bin bitki taksonuna sahip Türkiye’nin bitki zenginliğini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen sergide Aydın’ın simge bitkilerinden biri haline gelen Tülüşah’ın tanıtımı ve önemine vurgu yapıldı. Açılan sergi ile birlikte tanıtımı yapılarak farkındalık oluşturulan Tülüşah’ın korunmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Sergide Prof. Dr. Mesut Kırmacı “Bitkilerin Türk Kültüründeki Yeri” başlıklı seminer gerçekleştirirken, geçmişten günümüze kadar doğa ile uyumlu yaşamış Türk topluluklarının doğaya bakış açısı, doğa insan ilişkileri özellikle de bitkilerle olan etkileşimleri anlatıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Mesut Kırmacı tarafından sözleri yazılan Tüllüşah’ın türküsü, Müzik Öğretmeni Arif Balyemez tarafından bestelendi.