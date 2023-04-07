Eskişehir’de yaşayan Ercan Savuran, güvercinleriyle tüm gününü geçirip, onları pür dikkat izlerken, yaptığı antrenman ve bakımlarla yarışmalara hazırlanıyor.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Ercan Savuran, kuş sevgisi dikkat çekiyor. Güvercinleri sırf daha çok takla atabilsin diye günün neredeyse tamamını kümeste geçiren Savuran, yarışmalara hazırlanıyor. 30 yıldır kuş besleyen ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kararı ile emekli olan Savuran, bütün gün güvercinlerini besliyor, tüy bakımını yapıyor, tek tek uçurup takla performanslarını inceliyor. Gün içinde sadece iftar yapmak için 1 kilometre uzaklıktaki evine giden kuş sevdalısı adam, bazı günler sahurda dahi kümesini kontrol etmeye geliyor.

Dokuz güvercinine adeta çocuğu gibi bakan Ercan Savuran, “Kümesim olduğu nokta evime biraz uzak ama ben buraya gelmeye hiç üşeniyorum. Çok güzel bir hobi zaten tüm günümü burada geçiriyorum. Önümüzde takla atma yarışması var, kuşlarımı o müsabakaya hazırlıyorum. Şu anda performansları gayet iyi, maşallah diyerek bahsediyorum tabi ki bu durumdan. Günlük rutin olarak tüm günümü burada geçiriyorum diyebilirim. Emekli biriyim, günlük olarak onları izleyip, rutin bakımlarını yapıyorum” dedi.