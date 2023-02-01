Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, evde bakım hizmeti alan 16 bakıma muhtaç kişiye Trabzon Akvaryum’u gezdirdi. Sadece belgesellerde gördükleri okyanus canlılarını ilk kez akvaryumda yakından görme fırsatı bulan yaşlılar, oldukça mutlu olduklarını belirtirken, Başkan Genç kendilerine eşlik ederek akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi verdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, evde bakım hizmeti alan 16 bakıma muhtaç kişiye Trabzon Akvaryum’u gezdirdi. Sadece belgesellerde gördükleri okyanus canlılarını ilk kez akvaryumda yakından görme fırsatı bulan yaşlılar, oldukça mutlu olduklarını belirtirken, Başkan Genç kendilerine eşlik ederek akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi verdi.

Akvaryumda özellikle; timsah, yılan ve köpek balıklarına ilgi gösteren yaşlıların mutluluğu ve heyecanı karşısında çok mutlu olduklarını belirten Başkan Genç, onların mutluluğu kendilerinin mutluluğunu olduğunu söyledi.

Evde bakım hizmeti alan vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz olarak Trabzon Akvaryum’u gezdirdiklerini belirten Başkan Genç, "Ortahisar Belediyemiz olarak kıymetli büyüklerimize evde bakım hizmeti veriyoruz. Hizmette bulunduğumuz değerli büyüklerimizden 16 tanesi bugün misafirimiz oldu. Onlara akvaryumumuzu göstermek istedik, çok da mutlu oldular. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Belediyemiz olarak da bir hedefimiz vardı, en mutlu şehir. Bütün büyüklerimizle, küçüklerimizle, gençlerimizle hep beraber en mutlu şehir. Biz de bu programdan gayet keyif aldık, mutlu olduk. Kıymetli büyüklerimizin mutluluğu için, sağlığı için güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Buradaki türler daha ziyade okyanus canlıları. Hiç görmedikleri deniz canlılarıyla beraber yakın temasta olmak onlar için heyecan verici oldu, mutlu oldular, biz de mutlu olduk" dedi.

Daha önce hiç görmediği okyanus canlılarını ilk kez gördüğünü belirten Aysel Karaca, "Çok mutlu olduk, Allah razı olsun bu imkanı bize verdikleri için. Evden dışarı çıkamıyorum, rahatsızım. Daha önce hiç görmediklerimi burada gördüm, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Okyanus canlılarını sadece televizyondan gördüğünü belirten Necla Niğdelioğlu da, "Çok güzel çok, büyük bir başarı. Hayal bile demediğim canlıları yakından gördüm. Bu canlıları sadece televizyonda görüyordum" diye konuştu.