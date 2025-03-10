Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası’nda 20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adayan 26 yaşındaki çoban, "Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda kalan 4 kişilik Yacan ailesinin en büyük oğulları Hayati Yacan, 1 ay köy okuluna gittikten sonra eğitim hayatını bıraktı. 2 bin 650 rakımlı yaylada 4 kişilik ailesiyle kalan Yacan, geçim kaynakları olan hayvancılığı bırakmayıp yaz-kış burada kalıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaylada sabah hayvanlarına yem vermek için saman taşıyıp karda seren Yacan, daha sonra koyun ve keçilerine yaptığı patika yoldan yürütüp sabah öğle ve akşam yemini veriyor. Yacan, İHA muhabirine, kendini bildi bileli ailesiyle yaylada kaldığını söyledi. Hayvanları için okulumu bıraktığını belirten Yacan, 1 ay okula gittiğini, okumak istediğini ancak şartların el vermediğini söyledi. Yacan, ekmek parası için bu işi bırakmadığını söyleyerek, "Okusaydım öğretmen olmak istiyordum. Ama çobanlık nasip oldu. Yaylada kaldığımız için gidip gelmek zordu. 26 yaşındayım daha hiçbir şehir görmedim. En çok Antalya ve İstanbul’a gitmek istemiştim ama bir türlü nasip olmadı. Hayvanlara alıştım, mutluyum, seviyorum ailemle beraberim. Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum" dedi.