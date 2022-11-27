Adana’da bir kişi alışveriş için gittiği unlu mamullerdeki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Adana’da bir kişi alışveriş için gittiği unlu mamullerdeki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde bulunan bir unlu mamullerde meydana geldi. Bir kişi alışveriş bahanesiyle çalışana sipariş vererek oyalamaya başladı. Ardından çalışan kişi ile sohbet edip dikkatini dağıtmaya başladı. Şahıs bir süre sonra kasa önünde duran sadaka kutusunu yan tarafa koydu. Sonra da oradan alıp kıyafetinin içine gizleyip hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı.