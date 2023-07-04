Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük piknik alanı olan Sadabad Parkı bayram tatili süresince binlerce vatandaşı ağırladı.

Gülşehir belediyesinin geçtiğimiz aylarda yeni düzenleme çalışmaları yaptığı Sadabad parkı sadece Gülşehir ve Nevşehir yöresine değil çevre illerden gelen binlerce vatandaşa da hizmet verdi. Kapadokya’nın giriş kapısından birisi konumunda bulunan Gülşehir ilçesi, tarihi ve turist mekanlarının yanı sıra sosyal aktiviteler ile de gündemde.

Kızılırmak kenarında bulunan ve bölgenin en büyük mesire alanı konumundaki Sadabad Parkı 9 günlük bayram tatilinde hem Nevşehir’li vatandaşlara, hem de bölgeyi gezmeye gelen diğer vatandaşlara hizmet etti. Bayram tatili süresince piknik yapmak isteyenlerin akın ettiği Sadabad parkı bu bayramda piknikçilerin akınına uğradı.