Şehitkamil’de yıllardır park ve yeşil alan hasretini çeken Sacır Mahallesi sakinlerinin bu özlemi sona eriyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın talimatıyla bölgeye 15 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak parkın çalışmaları başladı. Kısa sürede tamamlanacak parkla vatandaşlar, parkına kavuşacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın yeşil alan sayısını artırmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 7 aylık süreçte birçok mahalleye yapılan parklara bir yenisi daha eklendi. Kentin yıllardır hizmetten mahrum bırakılan mahallelerinden Sacır’a Başkan Yılmaz’ın talimatıyla park yapımına başlandı.

15 bin metrekarelik yeni park

Sacır Mahallesi’nin çehresini değiştirecek park, 15 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. 2 adet oyun alanı 1adet fitness alanı ve 2 adet futbol sahasına sahip parkta 520 metrelik dökme kauçuk yürüyüş yolu da bulunuyor. Ayrıca 5 bin 671 metrekarelik çim alanında ise 16 çeşit ağaç ve ağaççık olmak üzere toplamda 393 adet bitki dikilecek. Parkta otomatik sulama sistemi yapılarak, su tasarrufu sağlanacak.

Otopark sorunu da çözülüyor

Sacır Mahallesi’nin heyecanla beklediği parkta, 92 araçlık otopark da yapılıyor. Mahalle sakinlerinin büyük ihtiyaç duyduğu otopark sorunu parkın tamamlanmasıyla sona erecek. Öte yandan park yapımı tamamlandığında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde öz kaynaklarla üretilen bank, masalı bank ve çöp kutuları yerleştirilecek. Bu sayede belediye bütçesinden de tasarruf sağlanacak.

Çalışmaların doludizgin devam ettiği park, kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.