Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Alanyaspor maçının 31. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Alanyaspor maçının 31. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Corendon Alanyaspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart gösterdi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Palabıyık’ın bu kararına yoğun tepki gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da ıslıklarla hakem Ali Palabıyık’ın bu kararını protesto etti.