Bayrampaşa otogarında uygulama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde saç kremi kutusunun içine gizlenmiş 900 gram öetamfetamin ele geçirdi. Arabada bulunan 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Bayrampaşa otogarında uygulama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilin içinde bulunan M.A., M.N. ve L.K. isimli 3 şahıs araçtan aşağı indirilerek otomobil arandı. Yapılan aramada, siyah renkli bir poşetin içinde bulunan saç kremi ekiplerin dikkatini çekti. Saç kremi kutusunu açan ekipler, 3 parça halinde toplamda 900 gram metamfetamini ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca, M.A. ve L.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.N. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.