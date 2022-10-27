Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket saç ekimi hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket saç ekimi hakkında bilgi verdi.

Saç ekimi diğer bir deyişle saç naklinin, her iki kulağın üst sınırından ensenin başlangıç noktasına kadar uzanan saçlı kesimden alınan saç köklerinin dökülen bölgelere nakledilmesi işlemi olduğunu anlatan Dr. Bereket, “Günümüzde önde gelen estetik uygulamalardan olan saç ekiminin sağlıklı olması ve yüz güldürücü sonuçların alınması için işlemi yapan kişinin mutlaka deneyimli olması gerekmektedir. Bunun yanında ekim işlemi, sterilizasyon koşullarının uygun olduğu bir merkezde yapılmalıdır. Merdiven altı saç ekim merkezlerinden uzak durulmalıdır” dedi.

“Fue tekniği ile daha kolay”

Günümüzde, saç ekiminde en fazla kullanılan tekniğin Safir FUE olduğunu belirten Dr. Bereket, teknik hakkında ise şunları söyledi:

“Safir uçlar ile çelik uçlara kıyasla daha küçük, pürüzsüz ve daha sık mikro kanallar açılır. Bu teknikle saç köklerinin doğal çıkış yönüne uygun ve sık bir şekilde ekilmesi sağlanır. İyileşme süresi kısalır. Ana doku tahribatı daha az olur ve iyileşme dönemi daha rahat geçer. Biz merkezimizde FUE tekniği ile saç ekimi yapmakta ve başarılı sonuçlar almaktayız.”

“Saç ekimi öncesinde doğru bilgi almak önemli”

Saç ekimi yaptıracak kişinin öncelikle süreç hakkında fikir sahibi olması gerektiğini belirten Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, “Saç ekimi yaptıracak kişi çevresinden ya da sosyal ağlardan yanlış bilgiler edinebilir. Bu nedenle uzman görüşü almak çok önemlidir. Saç ekiminde sonuç almayı etkileyen pek çok faktörün olduğu bilinmelidir. Kişinin greft kalitesi, dökülme alanın genişliği, donör bölgesinin yoğunluğu, yaşı, beslenme alışkanlığı, alkol, sigara kullanımı gibi pek çok etken saç ekiminin sonuçlarını etkileyebilir” dedi.