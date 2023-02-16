Saç ekim uzmanı Fatma Dursun, dünya genelinde saç ekenlerin yüzde 87,3ünün erkek olduğunu açıkladı.

Saç ekim uzmanı Fatma Dursun, dünya genelinde saç ekenlerin yüzde 87,3ünün erkek olduğunu açıkladı.

Fatma Dursun uluslararası saç ekim anketinin sonuçlarını paylaştı. Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği tarafından yaptırılan "Neden saç ekimi yaptırıyorsunuz?" anketinin sonuçları açıklandı. Saç ekimi yaptıran danışanların yüzde 87,3’ünün erkek, dünya çapında insanların yüzde 34,7’sinin ise kariyer nedeniyle saç ekimi yaptırdığı ortaya çıktı. Dünyada sağlık turizmine katılan kişi sayısının günümüzde 10 milyon kişi olduğunu kaydeden Dursun, “Bu hizmetlerden sağlanan gelirin ise yaklaşık olarak 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2019 yılında dünya çapında 700 binden fazla saç ekimi uygulamasının yapıldığı, 2022 yılında ise hasta sayısının yüzde 7 artarak 2 milyonu aştığı düşünülüyor. Peki insanlar neden saç ekimi yaptırıyor? Bu sorunun da cevabı yapılan anketle ortaya çıktı. Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (2022) tarafından yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Ankete göre dünya çapında insanların yüzde 34,7’si kariyer nedenleriyle saç ekimi yaptırıyor. Yüzde 37’si sosyal yaşamlarını iyileştirmek için saç ekimini tercih ediyor. Saç ekimi yaptıran hastaların yüzde 87,3’ü ise erkek” dedi.

“En büyük pay Türkiye’nin”

2018 verilerine göre, küresel pazarda yaklaşık 5 milyar dolarlık bir hacme sahip olan saç ekim tedavisinde, günümüzde en büyük payı Türkiye’nin aldığını ifade eden Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun, “Türkiye’de sağlık kurumlarının uluslararası akreditasyona sahip olması tercih noktasında önemli bir etken ve sağlık hizmetlerinde maliyet avantajı var. Turistik olanakların yeterli düzeyde olması sebebiyle sağlık amaçlı turizm ile diğer turizm türleri birleşebiliyor. Yüksek sağlık hizmetleri kalitesine sahibiz. Sağlık teknolojilerinde güncel yaklaşımlar, hizmetler sunuluyor ve dört mevsim turizmin olması büyük avantaj sağlıyor” diye konuştu.

“Her yıl artış gösteriyor”

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) 2022 yılı verilerini paylaşan Saç ekim Koordinatörü Fatma Dursun, “Türkiye’nin sağlık turizmi hizmetleri yıllar itibariyle artış gösteriyor. Ülkemize gelen turistlerin genel ortalama harcamalarına bakıldığında 2021 verilerine göre 642 bin 444 kişinin sağlık hizmeti aldığı ve 1 milyar 48 milyon 549 bin dolar elde ettiği görülüyor. 2022’nin ilk çeyreğinde elde edilen gelir 332 milyon 212 bin dolar iken, 2022’nin ikinci çeyreğinde 436 milyon 212 bin dolar gelir Sağlık Turizminden elde edilmiş durumda” şeklinde konuştu.

“Teknisyenler de yetenekli”

İstanbul’un saç ekiminde elde ettiği ün sebebiyle “Turkish Hairlines” takma adıyla anılır hale geldiğini savunan Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun, “İstanbul’da saç ekim tedavisi yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık bir endüstri haline gelmiş durumda. İzmir, Ankara, Bursa gibi diğer illerde de bu hizmetler verilmesine karşın İstanbul özellikle saç ekim tedavisinin ana merkezi olarak kabul ediliyor. Fiyatların diğer ülkelere göre uygun olması ve doktorların yanı sıra teknisyenlerin de oldukça yetenekli olması bu başarının arkasındaki nedenler arasında” ifadelerini konuştu.