Bellapais Güzellik Merkezi Satış Müdürü Cansu Nisanoğlu, merkezlerinde yapılan saç dolgusu işleminin yüzde 70-80’e kadar çok net sonuç alınabildiğini sonrasında kişinin kendi saçlarını doğallıkla kullanabildiğini söyledi.

Bellapais Güzellik Merkezi Satış Müdürü Cansu Nisanoğlu, merkezlerinde yapılan saç dolgusu işleminin yüzde 70-80’e kadar çok net sonuç alınabildiğini sonrasında kişinin kendi saçlarını doğallıkla kullanabildiğini söyledi.

Cansu Nisanoğlu, patenti kendilerine ait olan saç dolgusu işlemi hakkında bilgiler verdi. Saç dolgusu işlemi için öncelikle danışanı merkeze davet ettiklerini belirten Nisanoğlu, “Merkezimizde saç analiz cihazımız var. Kişi işleme uygun mu? Açıkta foliküllerimiz var mı? Çalışırsak ne kadar etki alabiliriz? Verimlilik sonucumuz ne kadar olur? Tüm bunların analizini yapıyoruz. Daha sonra işlemimiz 10 seanstan oluşuyor. İlk 5 seansı haftada bir yapıyoruz kalan 5 seansı 2 haftada bir yapıyoruz. İşlemlerimiz mikro iğneleme yöntemleriyle taşıma kanalları açıp, açık foliküllerden kök hücre aktivasyonu başlatıp mevcut saçların oluşmasına yardımcı oluyoruz. İçeriğinde saç büyüme faktörü içeren biyolojik hücrelerle elde edilmiş kök hücreleri kullanıyoruz. Ortalama yüzde 70-80’e kadar çok net etki alabildiğimiz kişinin kendi saçlarını doğallıkla kullanabileceği bir sistemde ilerliyoruz. Yaptığımız işlem tamamen ağrısız, enjeksiyonsuz” dedi.