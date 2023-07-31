Saç dökülmesi, hem erkek hem de kadınları etkileyen yaygın bir sorun. Neyse ki birçok farklı nedenden kaynaklanabilen bu sorunu önlemenin yolları var. Saç dökülmesine karşı alınabilecek önlemleri Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk anlattı.

Sağlıklı ve gür saçlar yalnızca estetik açıdan önem taşımıyor, aynı zamanda kişilerin özgüvenini de artırıyor. Saç dökülmesi sorunu da özgüveni olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Peki saçlarımız neden dökülür? Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk, dökülmenin neden kaynaklandığını şöyle açıkladı: “Saç dökülmesi, birçok farklı nedenle ilişkilendirilebilir. Genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres, yanlış beslenme, saç bakım ürünlerindeki kimyasallar ve sağlık sorunları gibi faktörler, saç dökülmesinin oluşmasında etkili olabilir. Saç dökülmesi kadınları da etkileyebilir, ancak genellikle erkeklerde daha yaygın görülür.”

"Dengeli beslenin stresten uzak durun"

Saç dökülmesine karşı önlem almanın mümkün olduğunu dile getiren Dr. Mustafa Tümtürk, yapılabilecekler hakkında şu bilgileri verdi: “Saç dökülmesini önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek büyük önem taşır. Dengeli ve besleyici bir diyet, saçlarınızın güçlenmesine ve dökülmenin önlenmesine yardımcı olacaktır. Protein, demir, çinko ve B vitamini içeriği yüksek besinler tüketmek saç sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca düzenli egzersiz ve stresten uzak durmak da saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir.”

"Sigara ve alkol dökülmeyi hızlandırıyor"

Sigara ve alkol tüketiminin de saç sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Dr. Tümtürk, “Sigara içmek, saç foliküllerine zarar verebilir ve saç dökülmesini hızlandırabilir. Alkol tüketimi de saçların beslenme dengesini bozarak dökülmeyi artırabilir. O nedenle bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmak saç sağlığı için önemlidir” dedi.

Yoğun kimyasal içeren şampuanlar saçlara zarar veriyor

Dr. Mustafa Tümtürk, saç bakım ürünleri seçerken dikkat edilmesi gerekenleri aktardı: “Doğal içerikli ve kimyasal katkı maddeleri içermeyen ürünleri tercih etmek önemlidir. Yoğun kimyasal içeren şampuanlar saçlarınıza zarar verebilir ve dökülmeyi artırabilir. Mümkünse, saçlarınızı boyamak ve yüksek ısıda şekillendirmek gibi zararlı uygulamalardan kaçınmanız da saç sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.”

"Bireysel tedavi planı oluşturulmalı"

Dr. Tümtürk, saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilere önemli önerilerde bulundu: “Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir dermatologdan destek alması önerilir. Her bireyin saç dökülmesi nedeni farklı olabilir ve tek bir çözüm yöntemi herkese uymayabilir. Bu nedenle, bireysel tedavi planları oluşturarak kişilere en uygun çözümleri sunabilmek için profesyonel bir dermatologdan yardım almak önemlidir. Saç dökülmesine karşı alınacak en önemli önlemlerden biri de stresten uzak durmaktır. Stres, saç sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Düzenli egzersiz, meditasyon veya hobilerle stres yönetimi sağlamak saçlarınızı güçlendirecektir. Unutmayın, saçlarınız da sizin sağlığınızın bir yansımasıdır.”