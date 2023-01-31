Kış aylarında kuruluk dolayısıyla saç kaybı yaşanmaması ve saçın canlılığının korunması için önerilerde bulunan Leyla Cesaret mantar oluşumuna sebep olabilecek sabun ve benzeri ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Kış aylarında kuruluk dolayısıyla saç kaybı yaşanmaması ve saçın canlılığının korunması için önerilerde bulunan Leyla Cesaret mantar oluşumuna sebep olabilecek sabun ve benzeri ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Saçlar cildimiz gibi kış mevsimi ile birlikte kurumaya başlar. Bu mevsimde cildimizi olduğu gibi saçlarımızı da korumalıyız. Konuyla alakalı olarak saçlar için doğru bakım önerilerinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Leyla Cesaret öncelikli olarak kullanılan ürünlere dikkat çekti. “Yıkadığınızda cildi kurutarak bakteri ve mantar oluşumuna sebep olacak sabun ve benzeri ürünlerden uzak durulmalıdır” diyen Leyla Cesaret saç sağlığı için saçların uygun bir şampuanla düzenli olarak yıkanmasının ve temiz tutulmasının önemli olduğunu belirtti.

“Sık yıkamak doğal nemi kaybettirir”

Saçların yıkama sıklığının da önemli olduğunu ifade eden Cesaret, “Saçların sık yıkanması doğal nemini kaybetmesi ve kurumasına sebep olabilir. Bu yüzden kışın 3 günde 1 yıkamanız uygun olacaktır. Kendi doğal yağı, saçların sağlıklı uzamasını sağlar. Saçlarınızda yağlanma problemi yoksa sık sık yıkanmamasında fayda vardır” şeklinde konuştu.

“Saç tipine uygun şampuan olmalı”

Saçların boyalı, boyasız, kuru, yağlı veya yıpranmış olup olmadığına göre şampuanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Cesaret, “Yağlı saçlara sahipseniz nemlendirici olan şampuanlardan uzak durmalısınız. Şampuan kullanımında dikkat edilmesi gerekenler; şampuanın direkt saçlara değil yeterli miktarda avuç içine alınıp biraz sulandırılarak saçın tepe bölgesine değil ense bölgesinden başlayarak köpürtülmeli bol su ile şampuan kalıntısı bırakmadan durulanmalıdır. Saçlar uzun ise mutlaka saç kremi kullanılmalıdır. Kullanılan saç kremleri saçların yumuşak olmasını sağlar. Saç kremini saç diplerine en yakın noktadan uçlara doğru eşit şekilde uygularsak tepelerin kabarık, uçların sönük olmasının önüne geçebiliriz” dedi.

Su ılık olmalı

Saçlarımızı yıkadığınız suyun sıcaklığının önemli bir detay olduğunu söyleyen Cesaret, sıcak su ile yıkadığınız zaman saçların yapısını bozduğunuz gibi saç derinizi de tahriş edeceğini belirtti. “Soğuk suyla saçlarınızı yıkadığınız zaman kirden ve yağdan arındıramadığınız için bakımsız saçlara sahip olursunuz” diyen Cesaret, ılık su ile düzenli bir şekilde yıkamak saçları yıkamanın en ideali olduğunu belirtti.

Yüksek ısıda çalıştırılan saç kurutma makinelerinin, aşırı sıcak maşa veya düzleştiriciler gibi uygulamaların saça zarar vereceğini belirten Cesaret, “Orta ısıda kurutma ve düzleştirme sağlıklı bir saç için önerilir. Saçların kuru iken taranması da kırılmalarına sebep olacaktır illaki taranacaksa geniş dişli tarak veya fırça tercih edilmelidir. Saçların kökten çekilmesine neden olan toka ve benzeri uygulamalar saçı sıkıca sarar saçların kopmasına sebep olur zamanla da saçı cansız hale getirerek doğal şeklini kaybetmesine sebep olur. Saçlar illa bağlanacaksa olabildiğince gevşek bağlanmalı mümkünse sert olmayan kumaş yüzeyli tokalar tercih edilmeli. Kışın ağır hava şartlarından ve çevre etkileri saçlarımızın sağlığını kaybetmesine ve daha fazla bakımı ihtiyaç duymasına sebep oluyor Soğuk havanın etkisi ile incelen, kuruyan saçlar kolay kırıyor” dedi.

Takılan şapka ve bereler de uygun seçilmeli

“Kışın soğuk hava şartlarından dolayı başımızı, saçlarımızı korumak için bere, şapka takmak oldukça etkili bir yöntemdir” diyerek sözlerine devam eden Cesaret, “Kafa yapısına uygun olmayan dar bereler, deride dolaşımı yavaşlatacağı gibi saçların oksijenlenmesini azaltıyor ve dökülmesine neden oluyor. Şapka ya da bere takıp çıkarılırken çekilmelerden kaynaklı koparak da dökülmesine sebep olabiliyor. Şapka ve berelerimizi seçerken sentetik olmayan kafa yapısına uygun seçtiğimizde soğuk ve rüzgârlı havalardan saçlarımızı doğru yöntemle korumuş oluruz. Sık sık saç dökülmesi problemi yaşanıyor ise kişi beslenme şekline de dikkat etmeli; Koyu yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini içeren meyveler, tavuk hindi gibi protein kaynakları tüketilmeli ve bol su içilmelidir. Haftada bir veya iki kere Hindistan cevizi sütü veya aloe vera ile doğal maskeler yapılıp en az yarım saat bekletilmesi faydalı olacaktır. Kepeklenme probleminde ise sirkeden faydalanılabilir. Bunların yanı sıra saçınızı beslemek için dermatoloji uzmanınızın önerdiği biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminlerini içeren destek ilaçları kullanın” dedi.

Çok daha hızlı çözümler için, araştırılıp piyasadaki ürünlerden saç yapınıza uygun tonik ve serumlarında faydalı olacağını belirten Cesaret, bu tür ürünlerin saçların kuvvetlenesini, gürleşmesini sağlayacağını söyledi.