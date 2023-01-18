Sabun, bilinen tarihine göre 5 bin yıldır hayatımızın vazgeçilmezi olarak görülüyor. Temizlik ihtiyacının yanı sıra saç dökülmesi, kırışıklık ve cilt lekeleri gibi bazı rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen çeşitli doğal sabunlar yoğun ilgi görüyor.

Sabun, bilinen tarihine göre 5 bin yıldır hayatımızın vazgeçilmezi olarak görülüyor. Temizlik ihtiyacının yanı sıra saç dökülmesi, kırışıklık ve cilt lekeleri gibi bazı rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen çeşitli doğal sabunlar yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Reşadiye Mahallesi’nde 25 yılı aşkın süredir doğal sabun satışı yapan esnaf Nedim Yurtsever doğal sabunların birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyledi. Özellikle defne sabununun ailecek kullanılmasını tavsiye eden Yurtsever “Defne sabunu kıymeti bilinmesi gereken, dünyanın en iyi sabunlarından birisidir. Saçlara, cildimize ve vücudumuza iyi gelir, kırışıklığı önler. Bütün ailenin rahatlıkla kullanabileceği çok güzel bir sabundur. Hoş, hafif ve doğaldır, buram buram kokmaz ama kendine has kokusu vardır ve rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir” dedi.

Son zamanlarda yoğun ilgi gören sabunlardan birinin de eşek sütü sabunu olduğunun altını çizen Yurtsever, “Eşek sütü sabunu ciltteki lekelere iyi geliyor. Özellikle doğum ve güneş lekesi için tercih ediliyor ama leke olması da şart değil, cilt için güzel bir sabun. Yenileyici ve besleyici. Eşek sütü sabunu sivilce ve siyah noktalara da iyi geliyor ama o daha çok cildin yapısına bağlı Mesela aşırı yağlı cilt için kükürtlü katranlı öneriyoruz. Bu tarz rahatsızlıklarda sabunu kullanacak kişinin cilt yapısını bilmeden kullanmak fayda yerine zarar verir, cildin yapısını bozar. Örnek verecek olursak kükürt sabununun aşırı kurutma özelliği vardır, yağlı ciltte sivilceye müthiş faydası olur ama kuru cilt üzerinde uyguladığınızda çok berbat yapar. Bilmek lazım, bilerek kullanmak lazım” şeklinde konuştu.

“Hakiki ve doğal olmayan sabunları bıttım diye satıyorlar"

Bıttım sabunun saç dökülmesine karşı en etkili ürün olduğuna dikkat çeken Nedim Yurtsever, “Bu sabun saç dökülmesine karşı tartışmasız en etkili sabundur. Hakiki bıttım kullanırsanız saç dökülmesi gibi bir derdiniz kalmayacaktır ama ne yazık ki piyasada o kadar çok kalitesiz bıttım ya da bıttımla alakası olmayan sabunlar var ki vatandaşlar bu gerçeği göremiyor. Hakiki ve doğal olmayan sabunları bıttım diye satıyorlar ve müşterilere deva olmak yerine zarar veriyorlar. Biz burada çok karşılaşıyoruz, müşteri gelip ‘Ağabey saçlarım dökülüyor’ diyor, biz direkt bıttımı öneriyoruz ama ‘ Yok ağabey o daha çok döktü’ şeklinde konuşuyor. Yani kendi kendimize bu güzelim sabunun adını lekeliyoruz. Dediğim gibi hakiki bıttım sabunu saç dökülmesine karşı tartışmasız en etkili sabundur” ifadelerini kullandı.

Rengine ve kokusuna aldanmayın

Doğal olmayan sabunların doğal olduğu söylenilerek satılmasının yanı sıra zararlı madde içerebilecek sabunların piyasada çokça satıldığını söyleyen Yurtsever, “Sabunda kokuya ve renge kanmamak lazım. Çok kötü ve zararlı olabilecek bir sabunu bir iki ölçek hoş boya ve koku katarak cezbedici hale getirirler ama kullandığınızda sizi mahveder. Biz o yüzden hep söylüyoruz; koku, renk ve köpük sabun kalitesi açısından ölçüt değildir. Bir sabun kokmayabilir, az köpürebilir, ama çok güzel bir sabun olabilir” dedi.