Milli dövüşçü Sabriye Şengül, dünyanın en büyük MMA organizasyonlarından biri olan Bellator’da MMA maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Milli dövüşçü Sabriye Şengül, dünyanın en büyük MMA organizasyonlarından biri olan Bellator’da MMA maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Milli dövüşçü Sabriye Şengül, dünyanın en önemli MMA organizasyonunda boy göstermeye hazırlanıyor. 5 kıtanın en iyi şampiyonlarının kafes içinde yaptığı en büyük dövüş organizasyonlarından olan Bellator’da mücadele edecek olan Sabriye Şengül, daha önce de bu organizasyonda boy göstermişti. Şengül, bu organizasyonla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Maç tarihi ve rakibi belli olan Sabriye, Bellator MMA tarafından yapılacak açıklama doğrultusunda hazırlıklarını yapacak.

Boksta Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları olan milli dövüşçü, boksu bıraktıktan sonra profesyonel kick boksa yönelmişti. 2016’da İstanbul’da WKU dünya şampiyonluğu için Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yle karşılaşan ve puanla kazanan Sabriye, dünya şampiyonu olmuştu. Sabriye, bu maçın ardından 2018 yılında da Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.