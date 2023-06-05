Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) yönetimine yeniden seçildi.

OSBÜK, 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü güven tazelerken, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli’de yeniden yönetime seçildi.

OSBÜK’ün Türkiye sanayisi açısından oldukça önemli bir yapılanma olduğunu belirten Başkan Tekli, "Türkiye’deki bütün OSB’lerin bağlı olduğu Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu yönetimine tekrar seçildim. Aynı zamanda ilk kez Mersin’den farklı bir OSB başkanımız, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta da yönetim kuruluna seçildi. Birlikte Mersin sanayisini daha ileriye taşıyacak, ülke sanayimize katkıda bulunacağız. Burada öncelikli görevimizin yeni sanayi alanları oluşturarak yatırımcılarımızın taleplerine cevap vermek olacaktır. OSBÜK yönetiminde olmamız sebebiyle yeni yasaları, uygulamaları daha hızlı öğrenecek ve sahaya yansıtacağız. Mersin sanayisi için elbirliği içerisinde çalışacağız" dedi.