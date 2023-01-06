Balıkesir Bölgesi B Klasman yardımcı hakemi Sabri Öğe, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan devre arası hakem ve gözlemci terfi kursları değerlendirme sonucunda A Klasman yardımcı hakemliğe terfi ettirildi.

Balıkesir Bölgesi B Klasman yardımcı hakemi Sabri Öğe, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan devre arası hakem ve gözlemci terfi kursları değerlendirme sonucunda A Klasman yardımcı hakemliğe terfi ettirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva’da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları’nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. 28 yaşındaki Balıkesirli genç hakem Sabri Öğe, Balıkesir’den A klasman yardımcı hakemliğine yükselen tek isim olarak ön plana çıktı. Aralık ayı sonunda yaklaşık 10 günlük bir kampın ardından tamamlanan kurslarda başarılı dereceler elde eden Sabri Öğe, özellikle koşuda 35 hakemin içinden 2. olarak dikkat çekmişti. Dün gece saatlerinde TFF tarafından yayınlanan listede kendisine yer bulan Öğe, sezonun geri kalanında Balıkesir’i A klasman seviyesinde temsil edecek.