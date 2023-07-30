FTA Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği’nde Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Başkanlığını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptığı, 20 Süper Lig kulübünün başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği’nin önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Ali Koç’un önerisi ve 9 yönetim kurulu asil üyesinin oy birliği ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Başkan Yardımcılığı görevi ile önemli bir sorumluluğu üstlendi.

Antalyaspor’da ikinci kez

Daha önce 2010-2012 yılları arasında Antalyaspor Başkanlığı yaptığı dönemde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Akıncıoğlu’ndan sonra ilk kez bir Antalyaspor başkanı, Kulüpler Birliği’nde böylesine önemli bir görevi üstlenmiş oldu.