Jeoloji Mühendisleri Odası Niğde İl Temsilcisi Sabri Ferhat Dağoğlu, bina yapılmadan önce yer seçiminin önemli olduğunu ve mutlaka zemin etüdünün yaptırılması gerektiğini belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Niğde İl Temsilcisi Sabri Ferhat Dağoğlu, bina yapılmadan önce yer seçiminin önemli olduğunu ve mutlaka zemin etüdünün yaptırılması gerektiğini belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Niğde İl Temsilciliği’nde basın toplantısı düzenleyen Dağoğlu, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye nüfusunun yüzde 71’nin, ülke topraklarının yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu belirten Dağoğlu, meydana gelen hasarlarda en önemli faktörün yer seçimi olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda Türkiye’de tarım arazilerine yerleşme yaygınlaştı. Bu da zeminle ilgili büyük problemler getiriyor. Gevşek ve sulu zeminlerde deprem yüzey hareketlerinin, dalga boyları büyür ve yavaşlar. Bu da yıkıcılığın arttığını gösterir. Oysa kayaçlarda deprem dalga boyu kısalır ve hızlı hareket eder. Bu da yıkıcılığın en az olduğu bölgeleri gösterir. Adıyaman Gölcük’te, Amik Ovası’nda yaşadığımız şeyler buydu" ifadelerini kullandı.

Niğde’nin de son yerleşim alanlarının ekseriyasının alüvyon topraklar üzerinde olduğuna dikkat çeken Dağoğlu, yumuşak zemin nedeniyle depremlerde Niğde’de bazı binaların hasar aldığını söyleyerek, "Oda olarak Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirerek bu konuları konuştuk. Kendisi de inşaat mühendisi olduğu için bu konulara hakim. Yer seçiminde jeoloji mühendislerinden bilgi alınmasının gerektiğini anlattık. Bir komisyon kurulacağını, bu komisyon çerçevesinde Niğde’nin risklerinin belirlenmesi gerektiğini kararlaştırdık. Bu komisyonun içerisinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden hocalarımız da olacak. Bu çalışmalar başlamıştır. Bunun yanı sıra bir de tabii ki eksikliklerimiz var. Maalesef yaptığımız parsel bazında etütler genel geçer manada herkes tarafından gereksiz bir işlemmiş gibi görünmekte. Jeoloji Mühendislerinin ve jeofizik mühendislerinin yaptığı bu temel ve zemin etütleri tamamen yok sayılmakta. Yapı denetim içerisinde biz yokuz. Bunun bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Türkiye deprem tehlike haritasının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Maalesef Kahramanmaraş’ta, Hatay’da ve Elbistan’da yaşadığımız depremlerin hepsinde yer ivmelerini çok aştığımız gözüküyor. AFAD’ın Türkiye deprem tehlike haritasını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son günlerde müstakil ev yapımında artışlar yaşandığını, buralarda mutlaka zemin etüdünün yaptırılması gerektiğini kaydeden Dağoğlu, "Bina yapılmadan önce ilk yapılan iş esasında yapılaşmadan önce zemin etütleridir. Zemin etütleri kendimiz için hayati bir önem taşıyor. Çünkü binanın dizaynı bu zemine göre yapılıyor. Burada özellikle bizim gözlemlediğimiz kadarıyla küçük yapılarda yapılan zemin etütleri maalesef insanlar tarafından çok önemsenmiyor. Ancak aynı bir yapının içerisinde oturuyorsunuz. Paranızı harcayarak bu yapıyı yapıyorsunuz. Buna çok önem ne olduğunu, yapı dizaynında önemli olduğunu unutmamalılar. Gerekiyorsa kurumlar bunu kontrol etmiyorsa, yaptırdıkları zemin etütleri yerinde yapılmıyorsa eğer kendi vatandaşların bunu kendilerinin kontrol etmesi lazım. Eğer ki tespit edilenler varsa, bizim odamıza bildirmeleri lazım. Biz de o arkadaşlarımız bunu zemin etüdünü yerinde yapmayan arkadaşlarımız hakkında tutanaklar tutarız. Ve kendi hakkında yasal işlemle başvururuz" dedi.