Ordu’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin sabit masa telefonunu uyuşturucu zulası olarak kullandığı belirlendi.

Ordu’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin sabit masa telefonunu uyuşturucu zulası olarak kullandığı belirlendi.

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Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan bir operasyonda 30 gram metamfetamin, 30 adet ectasy hap ve 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 kişinin sabit masa telefonunu uyuşturucu zulası olarak kullandığı tespit edildi. 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan 4 operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 gram metamfetamin, bir gram esrar ve 7 gram sentetik madde ele geçirildi. Gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.