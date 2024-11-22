Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

HEAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.