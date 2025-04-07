İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatilinin son günü toplam yolcunun yanı sıra dış hatlarda toplam yolcu, gelen yolcu, giden uçuş ve toplam uçuş sayısı olmak üzere toplam 5 kategoride rekora imza atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından, 6 Nisan'da 141 bin 931 yolcuya ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Havalimanı, dış hatlarda toplam 82 bin 498 yolcuya ulaşırken, dış hat seferleriyle gelen yolcu sayısı 41 bin 959 olarak belirlendi.

Pazar günü dış hatlardan düzenlenen uçuş sayısı 458 oldu. Bu seferlerin 236'sı gidiş yönlü icra edildi.

Böylece havalimanı günlük toplam yolcuda, dış hatlar yolcu sayısında, dış hatlarda gelen yolcunun yanı sıra giden uçuş ile toplam sefer sayısında rekor rakamlar kaydedildi.

https://twitter.com/SabihaGokcen/status/1909166566186303791