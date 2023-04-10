Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilen Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi’nde sona yaklaşıldı.

İlgili birim müdürleriyle birlikte tesiste devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan V. Subaşı, "Bugün Beşiktaş Mahallemizde yeni bir çocuk sosyal tesisi açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sizlerin de bildiği gibi yağan kar nedeniyle çatısı çöktüğü için bu atıl alanı kullanamıyorduk. Daha sonrasında spor ve yaşam merkezini karşı tarafa taşıdıktan sonra burada güzel kurgulanmayan planı kendi mimarlarımız ve ekibimizle daha kullanışlı hale getirerek, çocuk sosyal tesisine çevirdik. Bu mahalledeki çocuklarımızı burasını daha iyi ve verimli şekilde kullanmış olacaklar. Annelerimiz daha rahat edecek. Şu an çevre düzenlemesi ve son çalışmalar yapılıyor. Beşiktaş Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.