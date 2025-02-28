Sabancı Ortaokulu Yıldızlarda hem kızlarda hem de erkeklerde Grup Şampiyonu oldu. Antrenörler İbrahim Karakaş, Bahadır Mazlumoğlu ve Ebru Yurtoğlu Çağlayan yönetimindeki Sabancı Ortaokulu gözünü Türkiye Yarı Finallerine çevirdi.

Yakutiye Sabancı Ortaokulu basketbolda büyük bir başarıya imza attı. İl Şampiyonu olarak Kars’ta yapılan Yıldızlar Basketbol Grup maçlarında Erzurum’u temsil eden Sabancı Ortaokulu hem erkeklerde hem de kızlarda birinci olarak adını Türkiye Yarı Finallerine yazdırdı. Antrenörler İbrahim Karakaş, Bahadır Mazlumoğlu ve Ebru Yurtoğlu Çağlayan yönetimindeki Sabancı Ortaokulu gözünü Çorum’da yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerine yazdırırken, hedefini Türkiye finali oynamak olarak belirledi.

Disiplinli ve özverili çalışmanın sonucunda başarıya ulaştıklarını ve hedeflerini kovalamaya devam ettiklerini belirten Sabancı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri İbrahim Karakaş, Bahadır Mazlumoğlu, "Bize destek veren İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Okul Sporları Şube Müdürümüz Yaşar Elen, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Müdürümüz Abdurrahman Gazioğlu ile Okul Müdürümüz Selahattin Şevketoğlu, müdür yardımcılarımız ile öğrenci velilerimize teşekkür ederiz" diye konuştular.

Çakmur: Tebrik etti

Kars’ta yapılan Basketbol Bölge Şampiyonası’ndan hem kızlarda hem de erkeklerde birincilikle dönen Sabancı Ortaokulu’nu tebrik eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Kars’ta yapılan yıldızlar basketbol grup maçlarında ilimizi temsil eden Sabancı Ortaokulu kız ve erkek basketbol takımlarımız 1. Olarak gruptan çıkmışlardır. Öğrencilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik eder Çorum’da yapılacak yarı final müsabakalarında başarılar dileriz" dedi.