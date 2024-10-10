Sabancı Vakfı 50. yılında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel olarak kız çocuklarının eğitim ve eşitlik mücadelesini konu alan bir film yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - 50 yıldır başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum yaratma idealiyle çalışan Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için özel bir film hazırladı. Filmde kız çocuklarının; eğitim hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, birey olma ve önyargılara karşı olan mücadelelerinde yalnız olmadıklarının altı çiziliyor.

Yaşadıkları zorluklara karşı haklarını savunmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için kız çocuklarının yanlarında olan Sabancı Vakfı, film ile tüm cehalete ve eşitsizliklere karşı “Kız ki büyüsün hayallerin, kız ki değiştir” diyerek her kız çocuğunun kendi yolunu çizebilmesi için anlamlı bir çağrı yapıyor.

TBWA/Istanbul imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Yiğit Karagöz otururken, yapımını ise Organic Film üstlendi.