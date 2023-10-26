Hatay’da açılan ‘Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’ ile deprem felaketi nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılının coşkusunu sahada çalışarak kutlamaya devam eden Sabancı Topluluğu, deprem bölgesinin yerel kalkınmasına destek olacak anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Hatay’da açılan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile deprem felaketi nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, yeni iş fırsatları oluşturulması, bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesi amaçlanıyor.

Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nin açılışı, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 2 yıl boyunca toplam 22 bin Sabancı Gönüllüsü 48 şehirde toplam 270 etkinlik düzenledi. İklim acil durumu ile mücadeleden toprak rehabilitasyonu ve fidan dikimine, biyo çeşitliliğe destekten okul yenilemeye, çevre temizliğinden gençlerin geleceğe hazırlanması ve kadının iş gücüne katılımına kadar pek çok alanda çalışmalar yapıldı.

“Kalkınma sorununa destek olmaya çalışıyoruz”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Maalesef 6 Şubat depremleriyle bölgede büyük bir felaket yaşadık. Bizim bu bölgede 7 bin çalışanımız var. 21 çalışanımızı ve maalesef bine yakın aile üyemizi kaybettik. İlk önce çalışanlarımızın tekrar ayağa kalkması için barınma ve beslenme desteği sağladık. Kalıcı konutlara yerleşene kadar da bu desteğe devam edeceğiz. Sabancı Vakfı liderliğinde Hatay’da 3 okul açtık. Bu okulları sömestre yetiştirdik çünkü çocuklarımız okula gidebilsinler. Şimdi de bölgenin ikinci problemi olan kalkınma sorununa destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en kapsamlı sosyal sorumluluk projesi”

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nin öneminden bahseden Cenk Alper, daha sonra şunları söyledi:

“Hatay’da bir kuluçka merkezini bugün hayata geçirdik. Bu kuluçka merkeziyle bin 200’e yakın bölge girişimcisini tekrar ayağa kaldırmayı, onları Türkiye ve dünya pazarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu bin 200 girişimciden 500’ü kadın. Yaklaşık 10 girişimciyle birebir ben konuştum ve her birinin çok değerli ürünleri var. Bunları pazara ulaştırma ve satabilme konusunda deprem nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu kuluçka merkezi vasıtasıyla onları Türkiye ekosistemine entegre edeceğiz. Hem biryandan onları eğitirken işlerinin gelişmesi için Sabancı’nın teknoloji ve insan kaynakları altyapısını seferber edeceğiz. Biz 3 yıldır Cumhuriyet seferberliği yaparak kutlama yapıyoruz. 3 yıl önce büyük yangınlarla bu işe başlamıştık. 22 bin Sabancı gönüllüsü yaklaşık 180 ülkenin farklı yerlerinde faaliyet yaparak tekrar gönüllülüğü canlandırmaya, topluma ve çevreye destek olmaya başladı. Bugünde 3’ncü yılını başlatmış olduk Cumhuriyet seferberliğinin. Burada iki odağımız var biri eğitim diğeri kalkınma ve kaynaklarımızın neredeyse yarısını deprem bölgesine ayırıyoruz, bölgedeki bütün sorunların üstesinden gelebilmek için. Cumhuriyet seferberliği ulusal ve uluslararası birçok ödüller aldı. Çünkü Türkiye’nin en kapsamlı sosyal sorumluluk projesidir.”