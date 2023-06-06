Sabancı Ortaokulu’nda İngilizce Öğretmeni Fatma Çaldıran yönetiminde 5. Sınıf Öğrencileri Türkçe ve İngilizce skeçleriyle seslendirdikleri şarkılarla aileleri büyüledi.

Erzurum Sabancı ortaokulu 5. sınıf öğrencileri eğlenceli İngilizce ve Türkçe şarkılarıyla skeçleriyle davetler ile ailelere unutulmaz anlar yaşattı. Şarkıları İngilizce seslendiren ve skeçleriyle büyüleyen öğrenciler, başarılı performanslarıyla alkış aldı.

İngilizce Öğretmeni Fatma Çaldıran yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikte 5. Sınıf öğrencileri, İngilizceyi oyun ve oyuncaklarla yaparak, yaşayarak öğrenme serüvenini gösteriye dönüştürdüler. Çocukların İngilizce oyunları ve şarkıları veliler tarafından coşkuyla izlendi.

Dünya masallarının müzikal şeklinde canlandırılması İngilizce, İtalyanca ve Türkçe şarkıların koro halinde söylenmesi 5. Sınıf öğrencileri tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin, gösterisi ayakta alkışlandı. Okul Müdür Yardımcısı Gökmen Şaki’nin de izlediği programda Okul Müdürü İhsan Akpınar, bu önemli ve eğlenceli programa emeği geçen İngilizce öğretmeni Fatma Çaldıran, Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Cemal Mağ, öğrencilerle velilerine teşekkür etti.

İngilizce öğretmeni Fatma Çaldıran da, başarılı performanslarından ötürü öğrencileri tebrik etti.