Sabancı Merkez Camii’nde iki minaresi arasına asılan mahya havadan görüntülendi.

"On bir ayın sultanı" Ramazan Ayı’nda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahya, Seyhan İlçesi’ndeki Sabancı Merkez Camii’nin iki minaresi arasında yerini aldı. Her gün çok sayıda vatandaşın ibadet ettiği Sabancı Merkez Camii’nde Ramazan Ayı’nın gelmesiyle mahyalar asıldı. Camiye asılan mahyada, "Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur. İyiliklerle, güzelliklerle, bereketle, huzurla gel Ya Şehr-i Ramazan" yazısı yer aldı. Ramazan’ın simgesi mahya havadan görüntülendi.

‘İçimde Ramazan Ayı’nın heyecanı var’

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle heyecanlandığını belirten Tevfik İlbay "İçimde oruç tutacak olmanın heyecanı var. Ramazan Ayı’nın gelmesinin heyecanı var. Bu ayı boş geçirmeden, biraz daha fazla zikrederek, biraz daha fazla hayır yaparak geçirmeyi düşünüyorum. Bütün Müslüman kardeşlerime, bu önemli ayı değerlendirmelerini istiyorum. Elinizden geldiğince daha fazla hayır yapın, fakirlere yardımcı olun" diye konuştu.

‘Camilerimiz boş kalmasın’

Ramazan Ayı’nda camilerin boş kalmamasını isteyen Yunus Emre Alakaş "Ramazan Ayı geldi, mutlu ve huzurlu hissediyorum kendimi. İnşallah geçmişte yaşadığımız Ramazan Ayları gibi geçer bu Ramazan’da. Camilerde mukabele okumaya gideceğiz, Kur’an ziyafetimize herkes davetlidir. Camilerimiz boş kalmasın, gelsinler buyursunlar. Mahya ’da yazan yazıyı okunca mutlu oldum, huzurlu hissettim kendimi. İnsanlarda bu yazılara bakarak ilham alsınlar" şeklinde konuştu.

‘İftar ve sahur saatleri bizi çok heyecanlandırıyor’

Heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan Mustafa Ok ise, "Bir sene boyunca bekledik, çok heyecanlıyız. İnşallah bu yıl da Ramazan’ın tadını çıkartacağız. Arkadaşımla beraber mukabele okuyacağız. Her Ramazan Ayı’nda sahur ve iftar saatlerinde mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Ramazan’ın gelmesini heyecanla bekliyoruz. Mahyada ’ki yazıları görünce çok mutlu oluyorum. Adana’nın her tarafından görünebilir bir yüksek yerde olmasından insanlar bu yazıları görünce çok faydalanıyordur" dedi.