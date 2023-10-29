Erzurum Sabancı İlkokul öğrencilerinin Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yıl’ı dolayısıyla hazırladıkları gösteri büyük ilgi gördü.

Ana sınıfı öğrencilerinden 4. sınıfa kadar gösteri için hazırlık yapan öğrenciler sahnedeki performansları adeta büyüklere taş çıkaracak cinstendi. Okulda gördükleri eğitim sayesinde vatan, bayrak, cumhuriyet, millet vurguları çocukların ne kadar bu kavramları benimsediklerini de ortaya koymuş oldular. Öğrenci velileri, hem öğrencileri hem de onları bugünlere yetiştiren öğretmenlerini tebrik ettiler. Veliler, Sabancı İlköğretim Okulu’nun başta okul Müdürü olmak üzere, tüm idarecilerini de kutladılar. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin geleceğe bakışlarında, vatan, millet sevgisinin pekişmesi noktasında büyük etki oluşturduğuna dikkat çeken veliler, Cumhuriyetin 100. Yılı dolaysıyla öğrencilerin yaptıkları etkinliğini çok beğendiklerini de dile getirdiler.