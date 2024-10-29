AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "Parti ayrımı olmadan Kayseri Evi mutlaka yapılacak. Gelin ön ayak olalım, bunu hayata geçirelim. Çünkü şuanda herhangi bir şehrin Ankara’da evi yok" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Ankara’da bir ’Kayseri Evi’nin olması hayalinin bulunduğunu söyledi. Bu hayalinin en kısa sürede gerçekleşmesi temennisinde bulunan Çopuroğlu; "Bir hayalimi söyleyeyim; eninde sonunda Ankara’da Kayseri Evi yapılacak. Gelin bu bizim dönemimizde olsun. Çünkü bir gün bu söylediğimizin karşılığını herkes idrak edecek. Kayserili vatandaş buradan çıktı, Ankara’da bir işi var, kafe köşelerinde toplanmasının bir anlamı yok. Kayseri Evi’nden randevu alınacak, alınan randevuya da olumlu cevap geldiğinde bölünmüş odalarda görüşmesini yapacak, ikramlar olacak. Parti ayrımı olmadan Kayseri Evi mutlaka yapılacak. Gelin ön ayak olalım, bunu hayata geçirelim. Çünkü şuanda herhangi bir şehrin Ankara’da evi yok" dedi.

"Üst üste iki fuarın olması hoş olmadı"

KUMSmall ve Kayseri OSB Fuar Alanı’nda yapılan mobilya fuarlarının üst üste gelmesinin hoş olmadığını aktaran Çopuroğlu; "Üst üste iki fuarın olması hoş olmadı. Dağınık görüntü oluştu. Bir de şehre gelen mobilya ile uğraşan insanlar, fuar olmasa da dolaşabileceği bir yer KUMSmall. Dolayısıyla fuar yapılınca birbiriyle rekabet eden, birbirini çekemeyen atmosfer oluştu. Denk mi geldi, özellikle mi yapıldı bilmiyorum. Ancak güzel bir netice aldık, bundan sonra 4. ayda KUMSmall, 10. ayda OSB’de yapılacak. Keşke bu iş olmadan önce yapılsaydı. Kayseri tabiri ile 9 Çarşamba’yı bir araya getirmenin şehre bir katkısı yok" ifadelerini kullandı.

"Emniyet ve jandarmada boşa çıkan araçlar satılacak"

Adalet Bakanlığı’ndan yediemin otoparklarında bekleyen araçlar için önümüzdeki günlerde bir müjde geleceğini sözlerine ekleyen Milletvekili Çopuroğlu; bir yandan da emniyet ve jandarmaya ait boşa çıkan araçların da satışının gerçekleşeceğini aktardı. Çopuroğlu; "Yediemin Otoparkları’nda bekleyen araçların satışları ile ilgili Karayolları ile alakalı kısmında bir tıkanıklık var. İlk defa söylüyorum; adalet bakanımızdan yakında karayolları ile alakalı konuda bir müjde geliyor. E-Devlet’te satılıyor bunlar, bayağı da iyi fiyata satılıyor. Dünyanın her yerinden insan giriyor. Bir şey daha söyleyeyim; İçişleri Bakanlığı Kayseri’deki emniyet araçlarının önemli bir kısmını tazeledi. Boşa çıkan araçlar da bu şekilde satılacak" şeklinde konuştu.

"TOMTAŞ başarılı olursa Kayseri’ye katkı verir"

Kayseri’deki savunma sanayi çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Çopuroğlu; "TOMTAŞ meselesi çok konuşuldu, seçimden önce de gündeme geldi. MÜSİAD özellikle bu süreçte devreye girdi, sonrasında çıktı. Detayını bilmiyorum ancak şuanda ortak değil diye biliyorum. Ankara’da bir arkadaş bunun yönetiminde, ilgileniyor. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla HÜRKUŞ’un tedarikçisi olduğunu söyledi. Ortaklık yapısı nedir, devam ediyor mu bilmiyorum ama başarılı olurlarsa Kayseri’ye katkı verirler. KİM İleri A.Ş. var Kayseri’de. Onda da sanayi odası, ticaret odası ortak. Onlar da savunma sanayiine üretim yapıyor. Buradaki TOMTAŞ’ta duyduğum kadarıyla üretime geçilmiş ama nerede üretim yapıyorlar bilmiyorum. İnşallah başarılı olurlar, yarın Kayseri için bir şey üretirlerse kültür oluştururlar. KİM İleri A.Ş. benzer bir üretim yapıyor. Bahsedilen konu özellikle Hulusi Akar Paşa’nın retrofit meselesini Kayseri’ye getirmesi muhteşem bir öneme sahip. İnşallah TOMTAŞ da ortaklarıyla beraber güzel işlere vesile olurlar" dedi.

"Anayasa Türkiye’nin ayağına bir bağ"

Mevcut anayasanın darbe anayasası olduğunu ve değişmesi gerektiğini aktaran AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "Darbe anayasası, bize dar gelen bir şey. Bu anayasa ile bir kanun çıkarıyorsunuz, birleri Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor. Dolayısıyla bu anayasa artık değişmek zaruriyetinde. Eğer oylama gizli yapılırsa, benim şahsi kanaatim muhalefetten de ciddi manada ’evet’ oyu çıkacağını düşünüyorum. Ele alındığında Türkiye’nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Tahminime göre anayasa konusunda ciddi manada bir beklenti var. Önümüzdeki süreci sükunetle geçirdiğimiz sürece sanki, anayasanın olumlu sonuçlanacağı kanaatindeyim. Çünkü artık ayağımıza dar geliyor" diye konuştu.