AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, milletvekilleri seçilmeleri halinde Kayseri’ye yapılacak yatırımların takipçisi olacaklarını söyleyerek, “Ankara’yı bağ yolu yapacağız” dedi.

Kayseri’nin son dönemde çok yatırım aldığını ama yapılanlar anlatamama gibi bir hata yaptıklarını kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, “Kayseri son dönemde bayağı bir yatırım aldı. İlk şehir hastanesi Kayseri’de yapıldı. 500 milyon Euro’ya yakın bir yatırım var. Kayseri’de yapılan işleri anlatmakta sıkıntı var. Hem iş yapılması lazım hem anlatılabilmesi lazım. Anlatılabilme noktasında da biz şu hatayı yaptık. Uzun uzun cümlelerle orada kaç tane yatak olduğunu, kaç tane otopark olduğunu. Bir ürünün özelliklerini değil de faydasını anlatmak lazım. Şehir hastanesi son dönemde muhteşem bir hizmet verdi. Şehir hastanesi olmasaydı pandemi döneminde bu memleket perişan olmuştu. Bunu anlatırken, lafa boğmanın bir anlamı yok” dedi.

“Ankara’yı bağ yolu yapacağız”

Çopuroğlu, “ İl başkanlığımız döneminde arzu ettiğimiz ama pandemi nedeniyle yapamadık ama bu sefer yaparız diye ümit ediyorum. Neydi bu; ilçe başkanımızla belediye başkanımızla kol kola girip Ankara’yı bağ yolu yapması lazım. Bizde seçilip gidersek Ankara’da bu işlerin peşinde olmak lazım. Orada eğer bunu takipçisi olunursa, bir arkadaşımız görevlendirilirse, bizde orada işin takipçisi olursak çok daha hızlı yol alınabilir. Bir insan çok çalışmak yerine iyi organize olmalı. İyi organize olmanın zamanı diye düşünüyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Kayseri’nin IPARD programına alınmasını 7 Ekim 2022’de açıkladığını kaydeden Şaban Çopuroğlu, “7 Ekim 2022’de tarım bakanımız bu konuyla alakalı bir müjdeyi duyurdu. Bakanımızın bu gayretleri bugün itibariyle ortaya geldi. İsterse Baki Ersoy açıklamış olsun, isterse bakanlarımız açıklamış olsun, Kayseri’nin beklediği bir şey. Biz yaptığımız işi çok iyi anlatamadık. Sayın bakanımız o tarihte bunu ipucunu vermişti. Neticede olmuş olması önemli. Allah’tan Cumhur İttifakımızdan biri açıklamış. Bizim için geçerli olan o. Biz 2’inci teşvik bölgesindeyiz. Bunu daha iyi konuma getirilmesiyle alakalı bakan yardımcımız ve mevcut milletvekili adayımız Mahmut Gürcan, Nureddin Nebati bakanımız ile görüştü. Gelişmeler var. Mahmut Gürcan bakanımız inşallah önümüzdeki günlerde bununla alakalı bir şey söyleyebilir” ifadelerini kullandı.