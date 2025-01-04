Sivas’ta 35 yıldır terzilik yapan Ahmet Arslan, hobi olarak akşamları düğün salonlarında müzisyenlik yaparak hem stres atıyor hem de hayranlarını eğlendiriyor. Terziyi ilk kez sahnede görenler ise ikiz kardeşi olduğunu düşünüyor.

Sivas’ta yaklaşık 35 yıldır terzilik yapan 44 yaşındaki Ahmet Arslan, akşamları hobi olarak düğün salonlarında müzisyenlik yaparak hem stres atıyor hem de ekonomisine katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açarak müşteriler ile ilgilenen Arslan, gün boyunca dikiş makinesinin başından kalkmıyor. Akşam olduğunda ise eline mikrofonunu ve enstrümanını alarak düğün salonlarında sahneye çıkıp çalgı aletinin başına oturuyor. İki farklı mesleği aynı anda yürütmenin zorluklarına rağmen bundan büyük bir keyif aldığını ifade eden Arslan, azmiyle çevresinden takdir topluyor.

“İkiz kardeşin var mı diye soruyorlar”

Terzi Ahmet Arslan, hem gün içinde yaşadığı stresi biraz daha azaltmak hem de ekonomine katkı sağlamak için hobi olarak düğün salonlarında müzisyenlik yaptığını ifade ederek, ”Terzilik mesleğini yaklaşık 35 yıldır yapıyorum. Akşamları ise burada yaşadığımız stresi biraz daha azaltmak için hem de ekonomizme katkı sağlamak amacıyla hobi olarak düğün salonlarında müzisyenlik yapıyorum. İki meslek beni biraz zorluyor ama severek yapıyorum. Sabah erken saatlerde dükkanıma gelerek müşterilerimin tadilat işlerini en güzel şekilde yapıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Akşamları müzisyenlik yaparak stresi atıyorum ama biraz beden yorgunluğu ister istemez oluyor. Sabah kalkıp tekrardan terzilik mesleğime devam ediyorum. Belli zaman aralıklarında müzisyenlikte iş yoğunluğu farklılık gösteriyor. Benim müzisyenlik yaptığımı gören ve duyan müşterilerim çok şaşırıyor. Bazen müşterilerimle düğün salonunda denk geliyorum ve bana ’ikiz kardeşiniz var mı’ diye soranlar oluyor. Bu çalışmaların maddi karşılığı yok fakat takdir görmek beni çok fazla motive ediyor” diye konuştu.