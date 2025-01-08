Burdur’un Yeşilova ilçesinde sabaha karşı odunlukta çıkan yangın eve sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Çelik’e ait evin odunluğunda elektrik kablosundan kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede eve sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, evde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.