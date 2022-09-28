Denizli’nin Tavas ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bitişik 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bitişik 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tavas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bağlar mevkiinde Durmuş Ali Balın’a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızlıca yerini alevlere bıraktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, hızlıca yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki başka bir eve daha sıçradı. İtfaiyece yapılan yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınmaya başladı. Soğutma çalışmaları tamamlanan iki ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.