Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Sabah egzersiz yapmanın da akşam egzersiz yapmanın da avantajları ve dezavantajları vardır ve bunlar arasındaki seçim büyük ölçüde bireysel tercihlere, programlara ve hedeflere bağlıdır.

İşte dikkate alınması gereken bazı temel farklılıklar:

-Sabah Egzersiz Yapmak:

*Metabolizma Hızlandırır: Sabah egzersizi, metabolizmanızı gün için harekete geçirmeye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yol açabilir.

*Tutarlılık: Daha az dikkat dağıtıcı unsur ve daha az program çakışması olduğu için sabahları tutarlı bir egzersiz rutini oluşturmak daha kolay olabilir.

*Enerji Seviyeleri: Bazı insanlar sabah egzersizinden sonra daha enerjik ve uyanık hisseder, bu da günün geri kalanı için olumlu bir ton oluşturabilir.

*Daha İyi Uyku: Düzenli sabah egzersizi sirkadiyen ritminizi düzenleyerek uyku düzeninizi iyileştirebilir.

*İştah Kontrolü: Sabah egzersizi yapanlar genellikle gün boyunca iştahlarını daha iyi kontrol ettiklerini bildirerek kilo yönetimine yardımcı olabilirler.

*Zaman Yönetimi: Akşamları diğer aktiviteler veya sosyal faaliyetler için zaman kazandırır.

-Sabah Egzersizinin Zorlukları:

*Isınma: Uyandığınızda vücut ısınız ve esnekliğiniz daha düşük olma eğiliminde olduğundan, sabah egzersizleri ısınma için ekstra zaman gerektirebilir.

*Sınırlı Enerji: Bazı insanlar sabahları daha düşük enerji seviyeleriyle mücadele edebilir ve bu da egzersiz yoğunluğunu etkileyebilir.

*Zaman Kısıtlamaları: Erken saatlerde iş veya aile yükümlülükleri olan bireyler için sabahları egzersiz için zaman bulmak zor olabilir.

-Akşamları Egzersiz Yapmak:

*Vücut Sıcaklığı: Vücut ısınız akşamları daha yüksek olma eğilimindedir, bu da kas fonksiyonlarının iyileşmesine ve yaralanma riskinin azalmasına yol açabilir.

*Güç ve Performans: Birçok kişi, artan güç ve enerji seviyeleri nedeniyle akşamları daha ağır ağırlıklar kaldırabildiklerini ve daha yoğun egzersizler yapabildiklerini fark eder.

*Stres Giderme: Akşam antrenmanları uzun bir günün ardından stres atma işlevi görebilir ve zihninizi boşaltmanıza yardımcı olabilir.

*Sosyal Fırsatlar: Akşamları egzersiz partneri bulmak veya grup fitness derslerine katılmak daha kolay olabilir.

-Akşam Egzersizinin Zorlukları:

*Uyku Bozulması: Bazı insanlar için yatma vaktine çok yakın egzersiz yapmak, artan adrenalin ve kalp atış hızı nedeniyle uyku düzenini bozabilir.

*Program Çatışmaları: Akşam egzersizleri iş taahhütleri, sosyal aktiviteler ve diğer sorumluluklardan etkilenebilir.

*Tutarlılık: Düzenli bir akşam egzersizi rutinini sürdürmek dış faktörler nedeniyle zor olabilir.

*Spor Salonu Kalabalığı: Spor salonunu tercih ediyorsanız, akşamları daha kalabalık olabilir ve ekipman için potansiyel bekleme sürelerine yol açabilir.

Sonuç olarak, egzersiz yapmak için en iyi zaman, programınıza ve tercihlerinize uyan ve fitness rutininizde tutarlı olmanızı sağlayan zamandır. Bazı kişiler, günlük aktivitelerine ve hedeflerine bağlı olarak sabah ve akşam egzersizlerinin bir kombinasyonunun kendileri için en iyi sonucu verdiğini fark edebilir. Vücudunuzu dinlemeniz ve motivasyonunuzu korumanıza ve egzersiz rejiminizden keyif almanıza yardımcı olacak bir zaman seçmeniz önemlidir.