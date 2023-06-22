Kilis’te Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında 60 kiloda Türkiye 5’incisi olan depremzede öğrenci, sabah tarlada, akşam çadırda, öğlen okulda, akşam ise çadırda antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il içinde olan, Kilis ilinde yaşayan 14 yaşındaki depremzede Ayşe Nur Gülpayam, büyük başarılara imza attı. 11-13 Haziranda Kayseri’de yapılan 302 sporcunun katıldığı Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında Ayşe Nur Gülpayam 60 kiloda Kilis Şampiyonu oldu. Karamanda düzenlenen bilek güreşi turnuvasında bölge şampiyonu ve Kayseri’de düzenlenen Türkiye bilek güreşi Şampiyonasında Türkiye 5’incisi oldu. Deprem öncesi günde 7-8 saat boyunca antrenman yapan Ayşe Nur, depremde yıkılan evleri nedeniyle çadırda kalırken, antrenmanlarını ise sabah çalıştığı tarlada, öğlen okulda, akşam ise çadırda yapamaya başladı. Depremden sonra 1-2 saatlik antrenmanlarla hazırlanan Ayşe Nur, Kilis il 1.’liği, bölge 1.’liği ve Türkiye 5.’liği derecelerini elde etti.

Depremden sonra sporu bırakan ağabeyini örnek aldı

Bilek güreşine başlarken abisini örnek alan depremzede öğrenci Ayşe Nur Gülpayam’ın yaptığı açıklamada, bilek güreşine başlarken depremden dolayı sporu bırakan ağabeyini örnek aldığını söyledi. "Yapamazsın başaramazsın’’ diyenlere inat ağabeyi ve ailesi için şampiyon olduğunu anlatan Gülpayam, spora başlamadan bir sene önce spor odası tahtasına şampiyon Ayşe, şampiyon Zeliha, Şampiyon Emine yazmıştık. Bir sene sonra bu yazdıklarımız gerçek oldu. Okulun tek beden eğitimi öğretmeni Erdem hocamızın bizi keşfetmesinden bir sene sonra şampiyonluklar ve madalyalar getirmeye başladık. Depremden önce günde 7-8 saat çalışırken depremden sonra çadırda yaşadığımız için annemle babamla kardeşimle antrenman çalışma zamanımız 1 saate düştü" dedi.

Madalyaları ve hatıraları enkaz altında kaldı.

Bir çok branşta madalyaları bulunan Gülpayam, deprem enkazında ise kaybettiği madalyalarını arıyor. Her gün enkazda madalyalarını arayan Gülpayam, "Çok madalyam vardı. Depremde canımızı zor kurtardık, evimiz yıkıldı. Madalyalarım ve hatıralarım enkaz altında kaldı her gün madalyalarımı bulma umuduyla enkazda annemle birlikte arıyoruz inşallah bir gün bulacağız" şeklinde konuştu.

Köyden şampiyonluğa

Gülpayam, köy hayatından şampiyonluğa uzanan süreçte bulunmaya devam edeceğini belirterek, sıradaki hedefin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu kaydetti. Gülpayam, "Köyden Türkiye Şampiyonluğu’na giden yolculukta bende varım. Emine’de var, Zeliha’da var. Birlikte şampiyon olduk, tekrar şampiyon olacağız. Sıradaki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu’’ ifadelerini kullandı.

"Kızını gönderme dediler, kızım şampiyonlukla döndü"

Depremzede Sporcu Ayşe Nur Gülpayam’ın annesi Zübeyde Gülpayam ise çevredekilerin kızını turnuvalara göndermemesi nedeniyle telkinlerde bulunduğunu anlatırken, kimsenin söylediğine aldırış etmediğini ve kocasını da ikna ettiğini kaydetti. kızının Türkiye şampiyonu olacağına inandığını anlatan anne Gülpayam, "6 Şubatta evimiz yıkıldı, kızım bu nedenle bilek güreşi turnuvalarına katılamadı. Kızım bilek güreşinde çok başarılıydı ama herkeste bana "Kızın yapamaz, edemez, senin bilek güreşine gönderdiğin kişi kızın, sakın gönderme, okusun, sporu boş ver’ diyerek bizi ikna etmeye çalıştılar. Aama ben onları dinlemediğim gibi kocamı da ikna ettim. Kızımın arkasında durduk. Kızımda bir ışık gördüm. Çadırda yaşadığımız için bırakır mı, acaba sporu dedim ama kızım inatla, azimle devam etti. İlk önce Kilis 1’incisi, bölge 1’incisi ve Türkiye 5’incisi oldu. Hedefi Türkiye şampiyonluğu. İnşallah kazanacak. Biz gitmesini istiyoruz. İlk başta kararsızdım ama şimdi ölene kadar kızımın arkasındayım, kazansın başarsın her zaman yanındayım" diyerek desteğinin devam edeceğini ifade etti.

Antrenmanlara devam ediyor

Bilek güreşi seçmelerinde 3 sporcu keşfetmesinin ardından şampiyonluğa kadar durmadan devam ettiklerini dile getiren Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, "Branşım olan bilek güreşi sporunda seçmeler yapıp 3 sporcu keşfettim. Bunlar biri Ayşe Nur Gülpayam, abisiyle birlikte bilek güreşi sporu ile ilgilenip olumsuz hayat şartlarına rağmen mücadelesini bırakmadı. Sporcum Kilis Şampiyonu, Bölge Şampiyonu ve Türkiye 5’incisi oldu. 6 Şubat deprem felaketinde evi yıkıldı, çadırda kaldı, ailesine tarlada yardım etti. Ayşe Nur’da antrenmanlarını bırakmayıp şampiyon oldu. Ayşe’ye inanıyor ve güveniyorum Türkiye şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olacak’’ diye konuştu.