Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, Erzurum’un çeşitli bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde yağmaya devam eden kar, merkezi bölgeleri beyaza bürürken; Meteoroloji Erzurum 12’nci Bölge Müdürlüğü de vatandaşları bölge genelinde kar yağışı, gece-sabah buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, merkezi bölgeleri beyaza bürüdü. Erzurumlular, gözlerini beyaz örtüye açtı.

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