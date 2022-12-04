Kilis Belediyesi tarafından yaptırılan Sabah Pazarı Hanı projesi son aşamaya geldi.

Kilis Belediyesi tarafından yaptırılan Sabah Pazarı Hanı projesi son aşamaya geldi.

Sabah Pazarındaki meyve ve sebze satıcıları kaldırılarak, yerine park yapılıyor. Parkla birleşik olacak Sabah Pazarı Hanının kısa süre içerisinde faaliyete başlayarak, il dışından gelenler için oluşturulacak yerli ve yabancı turistler için alış veriş çarşısı oluşturulacağı bildirildi. Sabah Pazarı Hanının tamamlandığı ön tarafındaki parklarında bu ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.