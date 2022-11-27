Cami-i Kebir’de Sabah Namazı Gençlik Buluşması Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in katılımıyla gerçekleşti.

Cami-i Kebir’de Sabah Namazı Gençlik Buluşması Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in katılımıyla gerçekleşti.

Güz ve kış döneminin Cumartesi günleri Cami-i Kebir’deki mutat sabah namazı gençlik buluşmalarının bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen oldu. Çok sayıda cemaatin katılımıyla; Kur’an tilaveti, namazın edası, tesbihat, sohbet ve duaların Alemlerin Rabbi olan Allah’a arz edilmesiyle, sabahın ve seher vaktinin feyz ve bereketinden istifadeye çalışıldı.

Erzincan’da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi Erzincan’da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Namaz çıkışı cemaate çorba ikramında bulunuldu.