DÜZCE (İHA) – Düzce’de üniversite öğrencilerinin katılımı ile sabah namazı buluşmaları başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de üniversite öğrencilerinin katılımı ile sabah namazı buluşmaları başladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Müftülüğünün organize ettiği Sabah namazı buluşmaları tekrar başlatıldı. Üniversite öğrencileri yurtlarından çıkarak sabah namazında Merkez büyük camide buluştu. Öğrenciler daha sonra Gençlik Merkezine getirilerek çorba dağıtımı ile sabah kahvaltısı organize edildi.

İl Müftü yardımcısı Yavuz Horoz’un da katılım sağladığı sabah namazı buluşmalarının ilerleyen günlerde devam etmesi planlandı.