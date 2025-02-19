Osmaneli Belediyesi sabah işe, okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Osmaneli Belediyesine bağlı personellerden, vatandaşlara, soğuk kış günlerinde içleri ısıtacak sıcak çorba ikramı gerçekleşti. Bu sabah başlayan uygulama, Hükümet Konağı ve belediye önünde işe giden vatandaşlar, pazarcı esnaflar ve öğrencilerden sıcak çorba uygulaması büyük ilgi gördü. Konuyla ile ilgili olarak Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Soğuk kış günlerinde içleri ısıtan bu küçük ikramımızla, güne güzel bir başlangıç yapmalarını diledik. Osmaneli Belediyesi olarak hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.