Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı kadın Yulia Konotopchyk Müslüman olarak Hülya adını aldı. İstanbul’da yaşayan ve eşi ile birlikte Fethiye’ye tatile gelen Yulia Konotopchyk (38), bir süre önce karar verdiği İslamiyet’e geçme fikrini Fethiye İlçe Müftülüğünde gerçekleştirdi. Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Konotopchyk, “İslamiyet’i seçmemdeki en büyük etken ezan sesidir. Özellikle sabah ezanına hayranım” dedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı kadın Yulia Konotopchyk Müslüman olarak Hülya adını aldı. İstanbul’da yaşayan ve eşi ile birlikte Fethiye’ye tatile gelen Yulia Konotopchyk (38), bir süre önce karar verdiği İslamiyet’e geçme fikrini Fethiye İlçe Müftülüğünde gerçekleştirdi. Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Konotopchyk, “İslamiyet’i seçmemdeki en büyük etken ezan sesidir. Özellikle sabah ezanına hayranım” dedi.

Dört yıl önce İstanbul’da esnaflık yapan 53 yaşındaki Selim Yontan ile arkadaş vasıtası ile tanışıp, evlenen Yulia Konotopchyk, o yıldan bu yana etkilendiği İslamiyet’i seçme düşüncesini Fethiye’de gerçekleştirdi. Evlendikten sonra bir süre İstanbul’da Eyüp Sultan ve diğer camileri gezen Yulia Konotopchyk, tatil için geldiği Fethiye’de ilçe müftülüğüne başvurarak, Müslüman olmak istediğini bildirdi. Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay ihtida ile ilgili mevzuatı tamamladıktan sonra İslamiyet’i seçen Yulia Konotopchyk için tören gerçekleştirdi.

Kelime-i Şehadet getiren ve Kur’an-ı Kerim dinleyen Yulia Konotopchyk, Hülya ismini alırken, ihtida belgesi de Fethiye Müftüsü Kamil Oktay tarafından kendisine sunuldu.

Şahitlerin huzurunda gerçekleşen törenin akabinde çok mutlu olduğunu kaydeden Yulia Konotopchyk, “Çok mutlu ve çok huzurluyum. İslamiyet dini çok farklı ve özel bir din. Ben çok etkilendim. İslamiyet ile ilgili daha fazla bilgi edineceğim. İslamiyet’i seçmemdeki en büyük etkenlerden birisi de ezan sesidir. Özellikle sabah ezanına hayranım. İstanbul’daki camii ve ibadet yerlerinin bir çoğunu ziyaret ettim ve etkilendim. Bu törenin Fethiye’de olmasını da isteme sebebim, burası çok sakin bir şehir. İstanbul gibi kalabalık bir şehir olmadığı için burayı tercih ettim” dedi.

Eşi Yulia Konotopchyk ile beş yıl önce tanıştıklarını ve dört yıldır da evli olduklarını kaydeden Selim Yontan ise, “Eşim Ukrayna’da muhasebecilik yapıyordu. Arkadaşlar vasıtası ile tanıştık ve evlendik. Evliliğimiz sürecinde İslamiyet hakkında bilgiler edinmeye başladı ve Müslüman olmak istediğini aktardı, bugün de Müslüman oldu ve Hülya adını aldı. Kendisi hamile ve çocuğumuz olacak. Adını da Selman koyacağız” diye konuştu.

Fethiye Müftüsü Kamil Oktay da, “Ukraynalı Yulia Konotopchyk Müslüman olmak için Müftülüğümüze müracaat etti. Yapılan törenle Müslüman oldu. Kendisine Müslümanlığı tanıtacak kitaplar da takdim ettik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.