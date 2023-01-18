Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversiteli geçler için uyguladığı ve 90 bin öğrencinin yararlandığı ücretsiz akşam yemeği hizmeti ve 5 bin öğrenciye ulaşan sabah çorbası ikramına, dönem tatili nedeniyle 20 Ocak-26 Şubat tarihlerinde ara verilecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversiteli geçler için uyguladığı ve 90 bin öğrencinin yararlandığı ücretsiz akşam yemeği hizmeti ve 5 bin öğrenciye ulaşan sabah çorbası ikramına, dönem tatili nedeniyle 20 Ocak-26 Şubat tarihlerinde ara verilecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlatılan ücretsiz akşam yemeği hizmeti ve sabah çorbası ikramı büyük ilgi ve beğeni ile devam ediyor.

“Gel beraber olsun” sloganı ile hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde sunulan akşam yemeği hizmetinden yararlanan genç sayısı 90 bine ulaştı. Sabah çorbası ikramından ise Ekim 2022’den bu yana 5 bin genç yararlandı.

Dönem tatili arası

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen sabahları sıcak çorba ikramı ve ücretsiz akşam yemeği hizmetine, 20 Ocak - 26 Şubat tarihlerinde, dönem tatili nedeniyle ara verileceğini bildirdi. İkramdan yararlanan üniversiteliler de ekonomik şartların giderek ağırlaştığı günümüzde, yapılan hizmeti çok yararlı bulduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.