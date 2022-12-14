Ünlü sunucu ve program yapımcısı Saba Tümer, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileriyle ‘Kafayı Değiştir’ temalı etkinlikte bir araya geldi. Üniversitede geçirdiği günleri, kariyerine yön veren unutulmaz anıları ve sıra dışı maceralarını esprili bir dille gençlerle paylaşan Tümer, kendisini dinleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Ünlü sunucu ve program yapımcısı Saba Tümer, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileriyle ‘Kafayı Değiştir’ temalı etkinlikte bir araya geldi. Üniversitede geçirdiği günleri, kariyerine yön veren unutulmaz anıları ve sıra dışı maceralarını esprili bir dille gençlerle paylaşan Tümer, kendisini dinleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ’Saba Tümer ile Kafayı Değiştir’ adlı konferans, erkek moda dünyasının öncülerinden Altınyıldız Classics’in sponsorluğunda gerçekleşti. İEÜ Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konseptini kendi hazırladığı programda yaşamına yön veren tercihlerini ve meslek hayatındaki en unutulmaz anları aktaran Saba Tümer, hayatta başarılı ve mutlu olmanın ipuçlarını da İEÜ’lü gençlerle paylaştı. Saba Tümer, sunumunun sonunda Altınyıldız Classics’in ’Dünya Yaşasın Diye’ çatısı altında önce eğitim diyerek hayata geçirdiği ve her mağazası ile bir öğrenciye eğitim bursu sağlayarak part time iş, staj ve istihdamda öncelik imkânı sunduğu ’Her Mağaza Bir Öğrenci’ projesinin detaylarını da öğrencilere anlattı.

Karamsarlığa değil umuda sarılın

Kendisinin de hayatın çeşitli dönemlerinde zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak umudunu ve kararlılığını hiç kaybetmeden hedeflediği noktaya ulaşmak için çalıştığını vurgulayan Saba Tümer, gençlere seslenerek, “Sizler, bizim dönemimize göre çok daha yenilikçi ve gelişime açıksınız. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Bence, hayatta başarısızlık yoktur. Başarısızlık, hayatın size ‘Yanlış yoldasın’ demesidir. Hayatın size fırsatlar çıkaracağına inanın, emin olun. Ben, hep farklı olmaktan beslendim, hedeflerimin peşinden gittim. Siz de öyle yapın. Hayatı ıskalamayın, dolu dolu yaşayın. Her günün, yaşamın değerini bilin. ‘Hiçbir şey değişmiyor’ gibi hissediyorsanız, tıpkı sloganımızda olduğu gibi ‘kafanızı değiştirin.’ Karamsarlığa, endişeye değil umuda sarılın” dedi.

Motive edici bir buluşma oldu

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, etkinliğe katılımından dolayı Saba Tümer’e teşekkür ederek, “Saba Tümer, mesleğinde önemli başarılara ulaşmış, enerjisi ve güler yüzüyle çok sevilen bir isim. Saba Tümer, öğrencilerimizle iş hayatına dair çok önemli bilgiler paylaştı, ‘hayata umut dolu’ bakmanın gücünü anlattı. ‘Kafayı değiştir’ mottosu, tam da Saba Tümer’e uyan bir slogan. Gençlerimiz için oldukça motive edici, eğlenceli, hayata farklı noktadan bakmayı teşvik eden bir buluşma oldu. Meslek Yüksekokulu olarak böylesine önemli bir etkinliği hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.