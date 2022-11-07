Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan şahsın arkadaşları ise saatlerdir bölgeden ayrılmadı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan şahsın arkadaşları ise saatlerdir bölgeden ayrılmadı.

Olay, dün Karasu ilçesi Akkum mevkiinde meydana gelmişti. Denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu iki kardeşten Achemez A., yaklaşık 2 buçuk saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Diğer kardeş Temmot A.’dan (23) ise hala daha haber alınamadı. Kayıp şahıs için bölgede arama çalışmaları sürüyor. Olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen kaybolan şahsın arkadaşları sahilden biran olsun bile ayrılmadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin, karadan arama çalışmalarında şahsın henüz izine rastlanılmadı. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, şahsın arkadaşlarının da sahilde umutlu bekleyişi devam ediyor.