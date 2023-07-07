Denizli’de Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bünyamin Şahban, saatlerce video izleyerek öğrendiği ‘Amigurumi’ sanatıyla depremzede çocuklar için oyuncak yapıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahmanmaraş merkezli deprem sonrası tüm ülkede adeta bir yardımseverlik seferberliği ilan edildi. Gıda, giyim, erzak, hijyen malzemeleri dışında orada yaşayan çocuklarımızın normal hayata dönebilmeleri için oyuncak toplama kampanyaları da başlatıldı. Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bünyamin Şahban, saatlerce video izleyerek depremzede çocuklar için ‘Amigurumi’ oyuncak yapmayı öğrendi.

Depremzede çocuklar için başlatılan ‘Amigurumi’ oyuncak toplama kampanyalarına okul öğrencileriyle birlikte destek veren Müdür Yardımcısı Şahban, “Yaşadığımız yüzyılın felaketinden sonra ne yapabilirim diye düşünürken aklıma oyuncak hediye etmek geldi. Tabi oyuncağı kendim yapmanın daha anlamlı bir hediye olacağını düşündüğüm için saatlerce izlediğim videolar ile önce basit modellerle başladım. Sonra gördüm ki gerçekten gönüllere dokunabiliyorum bu işi biraz daha ilerletmeye karar verdim” dedi.

Hayvan barınaklarına mama bağışı yapan pati dostları için de birkaç hediye ördüğünü dile getiren Bünyamin Şahban, “İyilik paylaştıkça büyür. Umarım az da olsa güzel yürekli çocukların ve merhametli insanların kalbine dokunabilmişimdir” diye konuştu.

Şahban, herkesten elinden geldiğince deprem bölgesine yardımlara devam etmesini istedi.